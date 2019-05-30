Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании

17:19, 30 мая 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги Яна Лузина, избранного по одномандатному округу №2. Об этом с 33-й сессии Собрания, которая проходит 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

О том, что бизнесмен намерен сложить полномочия парламентария сообщил ПАИ председатель Собрания Александр Котов. Соответствующее заявление Ян Лузин написал 15 мая.

Дополнительные выборы на вакантное место депутаты назначили на Единый день голосования 8 сентября.