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Общество

Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании

Депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги Яна Лузина, избранного по одномандатному округу №2. Об этом с 33-й сессии Собрания, которая проходит 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

О том, что бизнесмен намерен сложить полномочия парламентария сообщил ПАИ председатель Собрания Александр Котов. Соответствующее заявление Ян Лузин написал 15 мая.

Дополнительные выборы на вакантное место депутаты назначили на Единый день голосования 8 сентября.

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