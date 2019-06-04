Ангиограф и три аппарата УЗИ закупят в Псковскую областную больницу в этом году

16:36, 04 июня 2019, ПАИ

В этом году в Псковскую областную клиническую больницу поступит современное высокотехнологическое медицинское оборудование. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в частности в больницу закупят ангиографическую систему — аппарат для комплексной оценки состояния сосудов (артерий, вен, капилляров, лимфатических сосудов) и проведения стентирования, а также три аппарата УЗИ.

Начальная цена контракта на сайте Госзакупок составляет более 110 млн рублей.

По словам заместителя председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Дениса Иванова, такое оборудование в Псковской областной больнице очень востребовано. Кроме того, в медицинском учреждении есть квалифицированный персонал, который готов работать на новых аппаратах.

«Теперь в больнице будет два ангиографа, что позволит увеличить число операций по стентированию сосудов. А аппараты УЗИ помогут медикам более оперативно провести качественную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Денис Иванов.

Технику закупят на средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение» по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Всего в этом году из консолидированного бюджета Псковской области в рамках нацпроекта на покупку медоборудования направят более 750 млн рублей.

В рамках договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства Минфина и Минздрава РФ в регион направят еще 500 млн рублей на приобретение современного медоборудования в Детскую областную клиническую больницу, Великолукскую межрайонную больницу и Псковскую городскую поликлинику. Об этом Михаил Ведерников заявил во время ежегодного отчета о деятельности администрации Псковской области в 2018 году.