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Экономика

500 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»

Минфин и Минздрав России дополнительно выделят Псковской области 500 млн рублей к национальному проекту «Здравоохранение». Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.    

По словам главы региона, 181 млн рублей из этой суммы будет направлен в Детскую областную клиническую больницу, 110 млн рублей – в Великолукскую межрайонную больницу и 54 млн рублей – в Псковскую городскую поликлинику. «Оборудование начнёт поступать уже в этом году», - отметил Михаил Ведерников.

Также он напомнил, что в феврале 2019 года в рамках распоряжений Правительства Российской Федерации в медицинские учреждения Псковской области были переданы 30 автомобилей Скорой помощи.

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