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Общество

Псковская соцзащита: Мы будем стараться, чтобы человек как можно дольше был дома, а не в стационаре

«Мы будем стараться, чтобы человек как можно дольше оставался именно дома, а не в стационаре, чтобы мог сам себя обслуживать», - заявила начальник территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Наталья Хачапуридзе. Об этом она сказала на пресс-конференции 4 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, пациенты старше 70 лет не всегда могут объективно оценить свое состояние. Поэтому соцработники вместе с врачами будут оценивать, насколько пациент может себя обслуживать. Ранее сопровождение велось по заявительному характеру, теперь появится динамическое медицинское наблюдение.

Главврач добавила, что будут исключены ситуации, когда родственники хотят уехать в отпуск и просят положить бабушку в больницу, так как её некуда деть. Заказать сиделку, напомнила она, можно в областном центре семьи по телефону 74-46-12.

 В Пскове готовится к старту программа, которая позволяет организовать медицинское и социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей и маломобильных граждан на дому. 

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