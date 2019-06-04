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Общество

Псковские инвалиды и пенсионеры смогут получить социальное и медицинское обслуживание на дому

В Пскове организуют медицинское и социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей и маломобильных граждан на дому. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 4 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Галина Невалённая пояснила, что работой займутся комитеты по здравоохранению и соцзащите в рамках приказа, который касается медицинского и социального сопровождения людей старшего возраста. Уже есть определенный алгоритм взаимодействия с соцработниками, которые обращаются за выпиской льготных рецептов, наблюдают за исполнением назначений врача. «У нас есть база пациентов, которые нуждаются в помощи на дому - инвалиды, пожилые люди. Мы ее будем нарабатывать, чтобы выстроить систему медицинского наблюдения», - добавила Галина Невалённая. По ее словам, это будет долгосрочная программа, по которой планируется проводить плановые обследования и вместе с соцслужбами определять, в каком социальном уходе нуждается пациент.

Участковые терапевты станут первичным звеном, уточняющим, какие специалисты ещё должны посетить пациента. В связи с тем, что некоторые исследования возможны только в поликлинике, появится служба, которая будет доставлять пациента в учреждение для проведения обследования.  Также будет поставлен вопрос о необходимости мобильного аппарата УЗИ для проведения исследований на дому.

Галина Невалённая сообщила, что для организации сопровождения маломобильных и пожилых граждан необходимо обращаться к заместителю главного врача по административно-информационной работе Жанне Тимашевой по телефону 53-10-50 или в приемную главного врача -  53-49-42.

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