0
12:34
Михаил Ведерников поздравил псковских соцработников: Вы заслуживаете искренней благодарности и уважения
11:40
Работников органов соцзащиты поздравил с профессиональным праздником спикер Псковского облсобрания
15:22
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
23:00
Студентам могут разрешить официально работать в школах
14:28
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
11:37
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями
11:28
Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни
Еще новости
Соцсфера

Михаил Ведерников поздравил псковских соцработников: Вы заслуживаете искренней благодарности и уважения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов социальной защиты региона с отмечаемым 8 июня профессиональным праздником. «От вашей преданности делу, компетентности, чуткости и доброты во многом зависит комфорт и качество жизни половины жителей области, и за это вы заслуживаете искренней благодарности и уважения», - обратился он к соцработникам.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, Михаил Ведерников отметил, что различные меры поддержки получают более 300 тысяч жителей региона: инвалиды, ветераны войн, ветераны труда, многодетные семьи и другие. Именно по этому, подчеркнул он, более половины областного бюджета идёт на социальные расходы, а важнейшим направлением госполитики является сохранение и выполнение  обязательств.

«Всё это накладывает особую ответственность на 4 тысячи работников социальной сферы региона. Своим благородным и тяжёлым трудом вы выполняете чрезвычайно широкий спектр задач», - сказал губернатор.

Он пожелал работникам органов и учреждений соцзащиты региона духовных и физических сил, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поздравил псковских соцработников: Вы заслуживаете искренней благодарности и уважения
08 июня 2019
Михаил Ведерников поздравил псковских соцработников: Вы заслуживаете искренней благодарности и уважения
Работников органов соцзащиты поздравил с профессиональным праздником спикер Псковского облсобрания
08 июня 2019
Работников органов соцзащиты поздравил с профессиональным праздником спикер Псковского облсобрания
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
07 июня 2019
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
Студентам могут разрешить официально работать в школах
03 июня 2019
Студентам могут разрешить официально работать в школах
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
01 июня 2019
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями
01 июня 2019
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями
Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни
01 июня 2019
Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни
Псковский Детский фонд провёл праздник воспитанников интернатных учреждений региона
31 мая 2019
Псковский Детский фонд провёл праздник воспитанников интернатных учреждений региона

Идет загрузка...