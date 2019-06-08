Михаил Ведерников поздравил псковских соцработников: Вы заслуживаете искренней благодарности и уважения

12:34, 08 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов социальной защиты региона с отмечаемым 8 июня профессиональным праздником. «От вашей преданности делу, компетентности, чуткости и доброты во многом зависит комфорт и качество жизни половины жителей области, и за это вы заслуживаете искренней благодарности и уважения», - обратился он к соцработникам.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, Михаил Ведерников отметил, что различные меры поддержки получают более 300 тысяч жителей региона: инвалиды, ветераны войн, ветераны труда, многодетные семьи и другие. Именно по этому, подчеркнул он, более половины областного бюджета идёт на социальные расходы, а важнейшим направлением госполитики является сохранение и выполнение обязательств.

«Всё это накладывает особую ответственность на 4 тысячи работников социальной сферы региона. Своим благородным и тяжёлым трудом вы выполняете чрезвычайно широкий спектр задач», - сказал губернатор.

Он пожелал работникам органов и учреждений соцзащиты региона духовных и физических сил, крепкого здоровья, счастья и благополучия.