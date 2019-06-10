Русский «Змей Горыныч» напугал финских пограничников

11:02, 10 июня 2019, ПАИ

В Финском заливе сотрудники береговой охраны Финляндии во время патруля приняли российскую яхту — древнерусскую ладью — за «трёхголового монстра». Об этом пишет местная газета Ilta-Sanomat.

Инцидент произошел 9 июня. Пограничники получили сигнал о неопознанном судне и отправились его проверять. К ним из тумана выплыла ладья, которую финны в социальных сетях назвали «трёхголовым монстром». А все потому, что на носу над судном возвышаются на длинных шеях три головы.

Выяснилось, что это была российская яхта, которая стилизована под древнерусскую ладью. На борту судна в этот момент находились семь россиян. По словам одного из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинена, проверка приближающегося к границе судна – обычная практика, но на этот раз случай оказался забавным.

Известно, что данное судно собирается повторить маршрут князя Рюрика при переселении варяжской Руси в Старую Ладогу 862 года. Экспедиция рассчитана на два года.