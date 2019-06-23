Гранд-дама Псковского театра Мирра Горская

11:42, 24 июня 2019, ПАИ

В июне 2019 года свой 92-й день рождения старейшая актриса Псковского драмтеатра, заслуженная артистка России Мирра Горская, которая до сих пор выходит на сцену и перед спектаклем, по её собственному признанию, волнуется как в первый раз. Так было и 6 июня – в день рождения Александра Сергеевича, её любимого поэта. За два часа до спектакля «Пиковая дама», билеты на который были раскуплены ещё за неделю, мы условились встретиться в гримерке Мирры Александровны, где ей снова предстояло перевоплотиться в пушкинскую графиню Анну Федотовну.

Актриса начала с того, что ее сейчас тревожит:

- Вот видите, всё старость забирает - и волосы, и память. Всё теряю потихоньку...

- Да нет же, Мирра Александровна, а как же сцена?

- О, сцена для меня святое! Знаю каждое слово, никого не собью и сама ни за что не собьюсь. Тут уже профессиональное.

- Вот что значит выучка! А когда вы почувствовали, что будете актрисой? Вы же хотели в детстве стать балериной?

- Хотела, но не получилось. В 1941-м 10 июня я приехала на каникулы к маме в Боровичи из Ленинграда, где училась в Вагановском. Приехала, а 22-го уже война. Какая там учёба, работать пошла, чтобы карточки получать. На моё счастье в наш город эвакуировали Ленинградскую оперетту, и мама, не сказав мне ни слова, написала их главному режиссеру. И вдруг меня пригласили на прослушивание. Март месяц, всё течет, лужи, а у меня из одежды валенки старые, телогрейка и платок – всё, больше ничего нет. Прихожу, сидят там человек шесть и все на меня смотрят. Я вообще сникла. Тут главный режиссёр Дашковский приказал: «Раскутайте хоть её. Есть там что-нибудь?». Помогли снять телогрею, платок. Мне, правда, совсем не по себе стало. С валенок течет, а никому дела нет. «Можете станцевать?» «Могу». Я же училась балету, разулась, станцевала, немного приободрилась. Потом попросили рассказать что-нибудь, стихотворение или басню. Рассказала. «А спеть?». «Ой, спеть-то я всегда запросто», - обрадовалась. Спела, они заулыбались все, зааплодировали. Потом велели подождать. Жду. Выходит женщина, она потом нашим музыкальным руководителем оказалась: «Ну, поздравляю! Вас приняли». Мне потом уже передали слова режиссера: «Если бы эта девочка даже ничего не умела, я б ее все равно взял. Но к счастью, она оказалась талантлива». Так и сказал.

- Замечательно! Представляю, как вас это ободрило тогда…

- Ещё бы! Так началась моя творческая жизнь. Это было в 1943-м году, тогда и появилась у меня трудовая книжка. А уже в 1948-м я оказалась в Пскове в молодежном ансамбле, созданном Львом Брандом. Там я познакомилась с моим будущим мужем Михаилом Ивановым, он только вернулся из немецкого плена и тоже был принят в этот коллектив. Через год мы уже играли на сцене Псковского театра драмы. С тех пор было немало сцен, мы уезжали из Пскова. Я играла в Дзержинске, пока муж был в армии, потом мы поехали в Чебоксары. В 1970-м вернулись в Псков, так и остались здесь. Вот уже 76 лет на сцене. Я так думаю по прошествии лет - если б не театр, я в войну просто погибла бы, не выжила. Наверное, мне было это Богом предназначено.

Театр дал мне жизнь, семью, работу, стал для меня всем. Мы с моим дорогим Михаилом Сергеевичем прожили долгую счастливую жизнь. Он был замечательным актером, писал музыку, пьесы, сказки для детей. Все бытовое как-то отодвигалось на второй план, никогда мы не гнались за материальными благами, не принято это было у нас в семье. Как бы ни было тяжело в жизни, какие бы невзгоды не преследовали, я знала, что вечером – спектакль, меня ждет зритель, и всё остальное было уже не так важно.

- Мирра Александровна, звание заслуженной артистки для вас много значит? Как вы восприняли эту награду?

- Никогда не преследовала никаких званий. Главное для меня – это зритель, который меня любит и понимает. Когда мне дали заслуженную, мы были на гастролях. Это был 1982-й год. Я тогда играла Перфильевну в «Псковитянке». Когда закончился спектакль, спускается ко мне режиссер, очень важный, известный, который как раз и отсматривал в составе комиссии спектакли и актеров. «Спасибо вам большое! – сказал он. – Я получил колоссальное удовольствие от вашей игры!» Я растерялась и даже не нашлась, что сказать, кроме того, что, мол, спасибо, очень приятно познакомиться. А мы с мужем дружили тогда с нашим замечательным актером Петром Вельяминовым. Когда ему рассказала при встрече об этом, он засмеялся: «Ой, у меня еще чище было». Он, как первый раз приехал в Москву, познакомился с Зыкиной. Она ему возьми и скажи попросту: «Здравствуйте, я Люда». А он: «Здравствуйте, я Петя». И оба со смеху покатились потом.

После гастролей мне телеграмму прислали о присвоении звания, но это всё как-то буднично было, без всяких банкетов. Ну, дали и дали. Жизнь продолжалась. Я как волновалась перед каждым спектаклем и тряслась, как овечий хвостик, так и заслуженной продолжала волноваться. И так до сих пор! Вот и сегодня трясусь. Как всё пройдет?

- Мирра Александровна, расскажите про свою роль в «Пиковой даме». Для вас она стала органичной? По-моему, вы всегда любили комедийные образы? Многие зрители до сих пор помнят ваших замечательных бабушек из комедий «Родственники», «Музейная редкость»…

- Да, приходилось всё играть: сегодня - комедию или фарс, завтра - трагедию или драму. Сегодня ты героиня, завтра в характерной роли. Но вы правы, когда режиссёр Юрий Печенежский предложил мне сыграть графиню в «Пиковой даме», я не очень-то хотела браться за неё.

- Почему?

- В моем представлении она была какая-то громоздкая, грозная. Не совсем моё. Да и все эти новые вещички режиссёрские, современные для меня непривычны. Ну, думаю, разве можно так, это же Пушкин. «А вы попробуйте, Мирра Александровна!» - сказал режиссер. И я попробовала. И оказалось, что я всю жизнь учусь и каждый раз открываю для себя что-то новое. Я поняла, что зрители смотрят этот спектакль с интересом и принимают его всегда на ура. Я поняла, что этот образ можно сыграть чуточку по-другому, добавить каких-то других красок. Кроме того, мне повезло с моими партнерами по сцене. Они такие все милые, талантливые, с ними так легко. Полностью роли отдаются. Это главное для меня в актёрах. Особенно хорош Свекольников Володя в роли Чекалинского. Обожаю его.

А потом был спектакль «Пиковая дама». Казалось, все зрители следили только за хрупкой фигуркой графини: справится ли актриса, шутка ли, в таком возрасте выйти на сцену, да ещё когда а улице +30. Но Мира Александровна была естественна и спокойна, она уверенно вела свою линию и заставила всех забыть о своём почтенном возрасте. Пушкинская героиня в её исполнении показалась не тёмной, не грозной и вовсе не полумистической старухой, а мудрой, все наперёд знающей, уставшей от суеты старой дамой, которую рок выбрал в качестве орудия наказания Германа.