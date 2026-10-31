Об устройстве русской избы рассказали школьникам в Себежском районе

В Себежском районе школьникам рассказали о традиционной русской избе

14:21, 31 октября 2026, ПАИ

Встреча «Не красна изба углами, а красна пирогами!» прошла в Красноармейском сельском клубе Себежского района, сообщили ПАИ в редакции районной газеты «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»

















Участники – дети и взрослые – узнали, как строили избы и что обязательно находилось внутри дома. Гости познакомились с экспонатами комнаты народного быта, каждый из которых хранит свою историю, вспомнили пословицы и поговорки и убедились, что народная мудрость не теряет актуальности.

Центральным моментом программы стали пироги: участники испекли их сами. Встреча завершилась чаепитием.

«Спасибо всем, кто был с нами! Такие встречи помогают по-новому взглянуть на традиции и почувствовать связь поколений», – приводит издание слова коллектива клуба.