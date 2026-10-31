Об устройстве русской избы рассказали школьникам в Себежском районе

В Себежском районе школьникам рассказали о традиционной русской избе
Встреча «Не красна изба углами, а красна пирогами!» прошла в Красноармейском сельском клубе Себежского района, сообщили ПАИ в редакции районной газеты «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Участники – дети и взрослые – узнали, как строили избы и что обязательно находилось внутри дома. Гости познакомились с экспонатами комнаты народного быта, каждый из которых хранит свою историю, вспомнили пословицы и поговорки и убедились, что народная мудрость не теряет актуальности.
Центральным моментом программы стали пироги: участники испекли их сами. Встреча завершилась чаепитием.
«Спасибо всем, кто был с нами! Такие встречи помогают по-новому взглянуть на традиции и почувствовать связь поколений», – приводит издание слова коллектива клуба.
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