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Второй тренировочный полёт совершили воздухоплаватели-участники встречи в Великих Луках

Второй тренировочный полёт совершили воздухоплаватели-участники встречи в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы 24-й встречи воздухоплавателей, часть пилотов взлетели с крепости, часть - отправились в район. Один из пилотов поднялся в небо с главной площади Великих Лук.

Сегодня, 11 июня, при условии хорошей погоды состоится одно из самых зрелищных событий встречи воздухоплавателей — «кей-граб». Цель будет работать с 20:00 до 21:00. Аэронавтам предстоит пролететь над водной гладью реки Ловать так, чтобы с высоты попасть маркером в небольшую корзину в катамаране.

Порядка 50 аэронавтов прибыли на 24-ю Международную встречу воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня. На участие в Чемпионате России заявились 35 спортсменов, еще порядка 15 аэронавтов будут выступать в фиесте.

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