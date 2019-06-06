Реконструкторы из 10 стран воссоздадут оборону Брестской крепости

10:51, 11 июня 2019, ПАИ

Реконструкторы планируют воссоздать эпизоды обороны Брестской крепости в рамках международного военно-исторического слёта, который пройдёт с 19 по 22 июня, сообщает БЕЛТА.

Всего в реконструкции примут участие около 500 человек из десяти стран, в том числе из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Польши и других. В реконструкции также будет задействована молодежь из Санкт-Петербурга и Бреста.

Участники мероприятия на территории Кобринского укрепления воссоздадут быт военного времени, атмосферу последнего предвоенного дня 1941 года и реконструируют оборону Бресткой крепости. Для реконструкции сражения будут использованы пиротехника, грузовые и легковые автомобили, мотоциклы, самолет ДОСААФ.

Мероприятие уже стало традиционным для Бреста, в этом году оно состоится в девятый раз. Подготовка к реконструкции велась в течение года.