В Пскове убрали мусор у стен Гремячей башни

14:23, 11 июня 2019, ПАИ

В Пскове местные жители провели уборку в Гремячей башне. Были собраны пять полных пакетов с пластиковыми бутылками. Об этом сообщил член регионального штаба общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, убранный мусор находился в башне уже много лет. Он также отметил, что организаторами уборки стали неравнодушные граждане — молодые псковичи. «Здорово, когда в подростковом возрасте ребята сами берутся за дело и наводят порядок вокруг себя», - заключил Сергей Елизаров.

В Псковской области уборки мусора уделяется огромное внимание. Кроме того, активно идёт борьба с несанкционированными свалками. В частности, в результате совместной работы регоператора, ОНФ и местных жителей была ликвидирована несанкционированная свалка в деревне Покрутище Псковского района.