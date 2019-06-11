0
16:59
Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
16:34
Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений
16:26
Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области
16:14
Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице
16:02
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
14:51
В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов
14:28
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
Еще новости
Общество

В Пскове убрали мусор у стен Гремячей башни

В Пскове местные жители провели уборку в Гремячей башне. Были собраны пять полных пакетов с пластиковыми бутылками. Об этом сообщил член регионального штаба общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото со страницы Сергея Елизарова «ВКонтакте»

По его словам, убранный мусор находился в башне уже много лет. Он также отметил, что организаторами уборки стали неравнодушные граждане — молодые псковичи. «Здорово, когда в подростковом возрасте ребята сами берутся за дело и наводят порядок вокруг себя», - заключил Сергей Елизаров.

В Псковской области уборки мусора уделяется огромное внимание. Кроме того, активно идёт борьба с несанкционированными свалками. В частности, в результате совместной работы регоператора, ОНФ и местных жителей была ликвидирована несанкционированная свалка в деревне Покрутище Псковского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
В Пскове убрали мусор у стен Гремячей башни Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» Берега острова Залита очистили от мусора псковские волонтеры Экотехнопарк в Псковской области введут в эксплуатацию к 2021 году Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации Крупногабаритные отходы входят в норматив накопления ТКО - Сергей Грахов Сергей Грахов: Разногласий между регоператором по ТКО и ООО «АСПО» в Пскове нет Эксперимент по раздельному сбору мусора начнется в Пскове и Великих Луках до конца 2019 года Борис Полозов о вывозе мусора «Экопромом»: Организовано всё достойно
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
11 июня 2019
Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений
11 июня 2019
Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений
Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области
11 июня 2019
Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области
Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице
11 июня 2019
Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
11 июня 2019
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов
11 июня 2019
В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
11 июня 2019
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
Псковская область намерена войти в госпрограмму развития сельских территорий
11 июня 2019
Псковская область намерена войти в госпрограмму развития сельских территорий

Идет загрузка...