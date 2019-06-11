Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области

16:02, 11 июня 2019, ПАИ

Приют «Белый аист» окажет помощь аисту, которого неизвестные расстреляли в деревне Славковичи Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

О ЧП сообщили люди, нашедшие птиц на земле. Очевидно, в них стреляли. Один аист погиб, второй получил увечья.

По словам Веры Баданиной, ветеринарная служба Гдовского района готова принять пострадавшую птицу для осмотра и оказать посильную помощь. Она также отметила, что приют «Белый аист» уже в курсе ситуации и сейчас разыскивает волонтеров, которые доставят аиста в Гдов.

«Как только птица будет в Гдове ей окажут всю необходимую помощь», - заверила Вера Баданина.

Приют существует совсем недавно. И его главная цель - выхаживать аистов, получивших травмы.