ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
В дереве Славковичи Порховского района неизвестные ночью расстреляли гнездившихся аистов, написала в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте Ирина Егорова.
Одну птицу убили, другую ранили. По словам очевидцев, раненый аист ходит по полю с опущенным крылом, но подойти не дает. «Жалко до глубины сердца. Чем помочь, как помочь - не знаем. Впервые столкнулась с такой людской жестокостью по отношению к птицам», - отметила Ирина Егорова.
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История после публикации в ПАИ получила широкую огласку. Приют для птиц берет аиста.