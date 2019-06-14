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Общество

Третий спортивный полет аэростатов в Великих Луках отменили из-за непогоды

Фото пресс-службы Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Третий спортивный полет 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за сложных метеоусловий 14 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе встречи, такое решение приняла спортивная дирекция на месте предполагаемого старта аэростатов в крепости.

Ранее говорилось о том, что к 21:00 ожидается дождевая облачность и снижение видимости. Пилотам предстояло выполнить 4 задания: «цель, заявленная пилотом», два «продолжения полета» и «вальс сомнения».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

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