Третий спортивный полет аэростатов в Великих Луках отменили из-за непогоды

20:38, 14 июня 2019, ПАИ

Третий спортивный полет 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за сложных метеоусловий 14 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе встречи, такое решение приняла спортивная дирекция на месте предполагаемого старта аэростатов в крепости.

Ранее говорилось о том, что к 21:00 ожидается дождевая облачность и снижение видимости. Пилотам предстояло выполнить 4 задания: «цель, заявленная пилотом», два «продолжения полета» и «вальс сомнения».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.