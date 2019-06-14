Аэростаты могут не подняться над Великими Луками из-за ухудшения погоды

19:30, 14 июня 2019, ПАИ

Аэростаты могут не подняться над Великими Луками вечером 14 июня в ходе 24-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе встречи, по предварительному прогнозу метеоролога к 21:00 ожидается ухудшение погодных условий – прогнозируется дождевая облачность и снижение видимости.

После предполетного брифинга по задумке спортивного директора Витольда Филюса пилотам предстоит выполнить 4 задания: «цель, заявленная пилотом», два «продолжения полета» и «вальс сомнения».

В данный момент пилоты вместе со спортивной дирекцией отправились к месту общего старта в крепость. Там состоится еще один предполетный брифинг, на котором окончательно решится судьба третьего спортивного полета.