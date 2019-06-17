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Россияне хотят, чтобы их дети пошли работать до 18 лет

Большая часть россиян - 83% - хотят, чтобы их дети пошли работать до 18 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Россияне заявили, что самостоятельный заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь семье.

Оказалось, что большинство опрошенных (74%) сами начали работать в подростковом возрасте. Чаще всего это делали мужчины (86%). В исследовании сообщается, что первый настоящий заработок россияне получали в среднем в 16 лет. Чаще всего первый опыт работы они приобретали в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), а также в сфере торговли (7%).

Основными преимуществами раннего начала трудовой деятельности россияне считают возможность быть финансово независимыми (37%); также среди аргументов названо приобщение к труду, уважение чужого труда (25%), полезная занятость, когда подростки не сидят без дела «в смартфоне» (18%).

31% респондетов не видит в ранней трудовой деятельности отрицательных моментов, 16% обращают внимание на нарушение законодательства работодателями и тяжелые условия труда, 11% - на нехватку времени на учёбу.

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