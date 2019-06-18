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Общество

Проблемы управления многоквартирными домами обсудят в Пскове 19 июня

Круглый стол «Современные проблемы управления многоквартирными домами» в рамках работы региональной дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека» состоится в Пскове 19 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

К участию приглашены эксперты в сфере ЖКХ, представители региональной и муниципальной власти, члены советов МКД, члены правлений ТСЖ, активисты и сторонники партии «Единая Россия», представители общественности.

Программа мероприятия:

- 11:00 – 11:20 – регистрация участников, приветственный кофе;

- 11:20 – 11:30 – «Самостоятельное накопление средств на капитальный ремонт МКД на специальном счете» (спикер – и. о. генерального директора Фонда капитального строительства Псковской области Виктор Иващенко);

- 11:40 – 11:50 – «Возможности реализации энергоэффективного капитального ремонта в Псковской области» (спикер – председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов);

- 11:50 – 12:10 – «Информация о деятельности» (спикер – и.о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова);

- 12:10 – 12:30 – «Формирование системы квалификации кадров в ЖКХ» (спикер – региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя», член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов);

- 12:30 – 12:40 – «Мониторинг индексации тарифов ЖКХ в 2019 году (с 1 июля)» (спикер – директор ООО «Расчетный центр города Пскова» Ольга Зарипова);

- 12:40 – 13:00 – «Партийный рейтинг деятельности управляющих организаций. Подведение итогов дискуссионной площадки. Выработка резолюции» (спикер – первый заместитель секретаря регионального отделения партии, глава администрации Пскова Александр Братчиков).

Мероприятие пройдет в конференц-зале Центра студенческих инициатив Псковского государственного университета по адресу: площадь Ленина, 2, корпус 1.

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