Авиамодельные соревнования прошли под Псковом

11:36, 19 июня 2019, ПАИ

В Псковском районе на горе Соколиха недалеко от памятника Александру Невскому состоялись авиамодельные соревнования в рамках проекта «Бессмертная эскадрилья», сообщается в группе «Досуговый центр юный техник» в социальной сети «ВКонтакте».

В мероприятие приняли участие около 40 детей. Ребята соревновались в трёх номинациях. В номинации «Метательные планеры HLG-мини» победил Сергей Чухнов, второе место у Антона Позднякова, третье — у Руслана Маннаникова. Победителем в категории «HLG-макси» стал Леонид Аппен, второе место — Ян Тууле, третье — Дмитрий Егоров. А в категории «радиоуправляемые модели» первое место у Леонида Аппена, второе — у Тимофея Владимирова, третье — у Даниила Саркина.

Проект «Бессмертная эскадрилья» реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ранее ПАИ сообщало, что на этот проект выделены средства в размере 2 млн 777 тысяч 245 рублей.