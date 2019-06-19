0
20:07
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
18:57
«Разрушаем мифы»: Почему нарушители госграницы все чаще стремятся в Псковскую область
17:34
Жители Псковской области станут больше платить за электроэнергию с 1 июля
17:24
Более 2 млн рублей получит Псковская область на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений
17:14
Анна Ефимова заняла должность руководителя пресс-службы Псковской городской Думы
16:37
Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних намерены создать в Псковской области
16:28
Великолукское предприятие выделило средства на ремонт детского сада в Переслегино
Еще новости
Общество

Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних намерены создать в Псковской области

Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав намерены создать в Псковской области. Об этом с совещания, прошедшего 19 июня в прокуратуре региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Давайте, мы определим комиссию, котора работает лучше, «докрутим» её до идеальной модели, а потом по ней будем подгонять другие», - предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, имея в виду муниципальные комисии по делам несовершеннолетних.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов констатировал, что пока половина сотрудников таких комиссий имеют стаж работы менее двух лет. 

«Очень важно, чтобы комиссия по делам несовершеннолетним была не карающим органом. Тогда школы будут охотнее делиться всей информацией об учениках», - отметил уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
19 июня 2019
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
Жители Псковской области станут больше платить за электроэнергию с 1 июля
19 июня 2019
Жители Псковской области станут больше платить за электроэнергию с 1 июля
Более 2 млн рублей получит Псковская область на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений
19 июня 2019
Более 2 млн рублей получит Псковская область на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений
Анна Ефимова заняла должность руководителя пресс-службы Псковской городской Думы
19 июня 2019
Анна Ефимова заняла должность руководителя пресс-службы Псковской городской Думы
Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних намерены создать в Псковской области
19 июня 2019
Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних намерены создать в Псковской области
Великолукское предприятие выделило средства на ремонт детского сада в Переслегино
19 июня 2019
Великолукское предприятие выделило средства на ремонт детского сада в Переслегино
Михаил Ведерников: Профилактика правонарушений среди подростков требует координированных действий
19 июня 2019
Михаил Ведерников: Профилактика правонарушений среди подростков требует координированных действий
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
19 июня 2019
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни

Идет загрузка...