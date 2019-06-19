Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних намерены создать в Псковской области

16:37, 19 июня 2019, ПАИ

Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав намерены создать в Псковской области. Об этом с совещания, прошедшего 19 июня в прокуратуре региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Давайте, мы определим комиссию, котора работает лучше, «докрутим» её до идеальной модели, а потом по ней будем подгонять другие», - предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, имея в виду муниципальные комисии по делам несовершеннолетних.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов констатировал, что пока половина сотрудников таких комиссий имеют стаж работы менее двух лет.

«Очень важно, чтобы комиссия по делам несовершеннолетним была не карающим органом. Тогда школы будут охотнее делиться всей информацией об учениках», - отметил уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.