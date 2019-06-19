Михаил Ведерников: Профилактика правонарушений среди подростков требует координированных действий

16:14, 19 июня 2019, ПАИ

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних – деликатная тема, которая требует координированных действий со стороны правоохранительных органов, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с совещания по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, которое проходит в прокуратуре региона 19 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, статистика – «вещь упрямая», которая говорит о росте показателей. Михаил Ведерников отметил: каждое ведомство проводит работу, но пока картина выглядит не лучшим образом. Губернатор отметил, что одно из главных «белых пятен» в работе с несовершеннолетними было выявлено в УМВД России по Псковской области – школы города не владеют информацией о правонарушениях со стороны несовершеннолетних. Губернатор заявил о необходимомти организовать взаимодействие педагогов с полицейскими, и попросил прокуратуру проработать этот вопрос, а также занести предложение в протокол совещания.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо организовать работу с подростками, которые подозреваются в криминальных действиях. По его мнению, для этого нужно привлекать опытных специалистов, и они должны передавать опыт новым кадрам.

Он напомнил присутствующим, что в Псковской области уже реализуется ряд проектов, направленных на профилактику преступности среди подростков. Работают в этом направлении Юнармия и центр «Патриот».

Михаил Ведерников сообщил, что областная администрация делает много для молодых людей. В частности, в этом году на территории региона установят 75 воркаут площадок. Также он отметил, что важную роль в воспитании молодежи играет проект «Команда 2018», филиал которого в ближайшее время откроется в Дно. Глава региона добавил, что зимой планируется открыть центр молодежи в здании кинотеатра «Победа».

Необходимо пересмотреть принципы взаимодействия и установить персональную ответственность, исключив формализм в работе - такой посыл прозвучал в выступлении губернатора.

Прокурор Псковской области Сергей Белов отметил, что актуальность вопроса по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних не вызывает сомнений. «Наша задача – выработать действующие механизмы, направленные на матрицу поведения будущего гражданина России», – добавил прокурор.