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Культура

Артисты из Пскова стали лауреатами на конкурсе в Великом Новгороде

Артисты из Пскова стали лауреатами и получили грант на IV Международном конкурс-фестивале «Открытые страницы. Великий Новгород», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Дипломом лауреата I степени в возрастной группе 9-10 лет в номинации «Народный танец» и грантом в размере 30 тысяч рублей на поездку на Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы. Ярославль» (21-24 ноября ) награжден народный самодеятельный коллектив «Театр танца «Русские узоры». Специальным призом «Лучший руководитель» награждена художественный руководитель театра танца, псковичка Ирина Казимир, специальный приз «Лучший преподаватель» получила педагого-хореограф Ольга Семёнова из Пскова.

В конкурсе также принимали участие артисты из Великого Новгорода, Петрозаводска, Софрино, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Колпино, Луги, Петровского.

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