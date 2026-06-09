Стала известна программа фестиваля «Соцветие культур» в Пскове
12 июня, в День России, в Пскове пройдёт праздничная программа, приуроченная к Году единства народов России. Площадкой мероприятия станет парк Строителей, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.
На главной сцене выступят творческие коллективы «Уграда», «Очелье», «Ивушки», «Скоморошина», «Солнышко», «Сказ» имени В. Румянцева, ансамбли «Рудница», «Лада», «Солнечные мамы», «Субботея», хор «Радуга» и ансамбль сето «Птенцы».
Также свои выступления представят армянский ансамбль «Зангезур», семейный ансамбль «Казачата», дуэта «Нет проблем», фолк-группа «Пятница», ансамбль «Каблучки», «Отрада» и «Контраст», а также коллектив театра танца «Русские узоры».
С 19:00 гостей праздника будет ждать выступление кавер-группы Radio Band, певицы Guma и диджея.
На интерактивных площадках будут проводить игры народов России: дагестанские «Альчики» и «Ручеёк», аварскую «Храни очаг», якутские «Путы» и «Невод», русский «Ручеёк», чукотские «Оленьи упряжки» и «Важенка и оленята», башкирскую игру «Юрта», русские городки. Также здесь организуют «Скобариаду народных игр», дженгу, перетягивание каната и игру «Код России».
Кроме того, организаторы подготовили увлекательные мастер-классы. На площадке «Мастерская народных традиций» запланированы роспись матрёшек, создание сувениров ко Дню России, роспись по дереву, изготовление русской куклы, вязание браслетов, в «Мастерской народов России» – создание башкирских птичек, роспись лошадок, чеканка подков из фольги, плетение браслетов народа сето, роспись бурятского орнамента «улзы».
Интерактивные зоны будут работать с 15:00 до 20:00. В это же время проведут мастер-классы.
Помимо этого, на фестивале будет работать маркет молодых предпринимателей, фотозона и аквагрим.
Фестиваль организован Центром молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых».
Ранее сообщалось, что главным артистом фестиваля «Соцветие культур» в Пскове станет певица Guma.
Представители надзорных ведомств провели приём участников СВО и членов их семей в Псковской области
Правоохранители устанавливают личность выбросившего груду строительного мусора на Орлецовской набережной в Пскове
Говорить, вести, вдохновлять: участники «Героев земли Псковской» освоили искусство коммуникации и лидерства