Стала известна программа фестиваля «Соцветие культур» в Пскове

19:16, 09 июня 2026, ПАИ

12 июня, в День России, в Пскове пройдёт праздничная программа, приуроченная к Году единства народов России. Площадкой мероприятия станет парк Строителей, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

На главной сцене выступят творческие коллективы «Уграда», «Очелье», «Ивушки», «Скоморошина», «Солнышко», «Сказ» имени В. Румянцева, ансамбли «Рудница», «Лада», «Солнечные мамы», «Субботея», хор «Радуга» и ансамбль сето «Птенцы».

Также свои выступления представят армянский ансамбль «Зангезур», семейный ансамбль «Казачата», дуэта «Нет проблем», фолк-группа «Пятница», ансамбль «Каблучки», «Отрада» и «Контраст», а также коллектив театра танца «Русские узоры».

С 19:00 гостей праздника будет ждать выступление кавер-группы Radio Band, певицы Guma и диджея.

На интерактивных площадках будут проводить игры народов России: дагестанские «Альчики» и «Ручеёк», аварскую «Храни очаг», якутские «Путы» и «Невод», русский «Ручеёк», чукотские «Оленьи упряжки» и «Важенка и оленята», башкирскую игру «Юрта», русские городки. Также здесь организуют «Скобариаду народных игр», дженгу, перетягивание каната и игру «Код России».

Кроме того, организаторы подготовили увлекательные мастер-классы. На площадке «Мастерская народных традиций» запланированы роспись матрёшек, создание сувениров ко Дню России, роспись по дереву, изготовление русской куклы, вязание браслетов, в «Мастерской народов России» – создание башкирских птичек, роспись лошадок, чеканка подков из фольги, плетение браслетов народа сето, роспись бурятского орнамента «улзы».

Интерактивные зоны будут работать с 15:00 до 20:00. В это же время проведут мастер-классы.

Помимо этого, на фестивале будет работать маркет молодых предпринимателей, фотозона и аквагрим.

Фестиваль организован Центром молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых».

Ранее сообщалось, что главным артистом фестиваля «Соцветие культур» в Пскове станет певица Guma.