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Общество

Сражавшихся против боевиков на Кавказе ополченцев приравняют к ветеранам

Сражавшихся против боевиков на Кавказе ополченцев приравняют к ветеранам боевых действий. Такое поручение правительству во время прямой линии 20 июня дал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К главе государства обратились ветераны из Дагестана, которые попросили президента приравнять ополченцев, в частности, давших отпор боевикам в августе и сентябре 1999 года.

Владимир Путин сообщил, что для решения данного вопроса необходимо внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона. По словам главы государства, это сразу же приравняет ополченцев к ветеранам боевых действий. «Поручаю правительству сделать это и сделать как можно быстрее», - сказал президент.

В августе и сентябре 1999 года боевики вторглись с территории Чечни в Дагестан. В те годы российским войскам сражаться против боевиков помогали местные жители-ополченцы.

Воины из псковских частей в те годы защищали территориальную целостность страны, её население. Чего только стоит подвиг 6-й роты, которая под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

В июле 2018 года Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В февраля 2019 года в Псковской области был утверждён план приуроченных к 20-летию подвига 6-й роты мероприятий.

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  • «Прямая линия» президента - 2019
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