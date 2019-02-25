План приуроченных к 20-летию подвига 6-й роты мероприятий утвердили в Псковской области

15:28, 25 февраля 2019, ПАИ

План приуроченных к 20-летию подвига 6-й роты 76-й дивизии мероприятий утвердили в Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оргкомитета по подготовке к памятной дате. Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что этот документ – «не догма», и будет корректироваться. Глава региона добавил, что областной оргкомитет будет собираться ежеквартально.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.