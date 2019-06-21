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Общество

Водно-моторные состязания пройдут на реке Великой в Пскове 29 июня

Фото: Александр Сидоренко

Водно-моторные состязания пройдут на реке Великой в Пскове 29 июня, сообщил Псковскому агентству информации организатор мероприятия Михаил Козлов. Они станут частью спортивной программы Ганзейских дней Нового времени.

В соревнованиях примут участие около 10-12 быстроходных спортивных лодок Power RIB (с жёстким корпусом и надувным бортом). Порядка 50 пилотов приедут из Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других городов России. «Спортсмены к нам ездят с удовольствием», – рассказал Михаил Козлов.

Спортивный лагерь будет разбит на городском пляже, а сами соревнования пройдут между мостом 50-летия Октября и Ольгинским мостом. Ход состязаний озвучит спортивный комментатор. Победителей соревнования определит профессиональная судейская бригада, которая работает как на международных, так и на российских соревнованиях.

В рамках состязаний пройдут 4 заезда по 30 минут со сменой пилотов. Тренировочные заезды начнутся в 11:00-12:00, а старт соревнованиям дадут в 12:00-12:30. Награждение победителей пройдет в 17:00 на мирожском пляже.

В день соревнований в Пскове пройдут 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени – с 27 по 30 июня. С программой праздника можно ознакомиться здесь>>>

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