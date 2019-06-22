В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

10:52, 22 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День памяти и скорби – 22 июня – обратился к жителям региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Глава региона подчеркнул, что XX век стал для страны временем тяжёлых испытаний для нашей страны, и сегодня – годовщина начала Великой Отечественной войны, которая стала поворотным событием в российской истории.

«Советский Союз в войне потерял порядка 26 миллионов человек, – сказал Михаил Ведерников. – На расстоянии лет эту цифру осознать практически невозможно — на всей территории современного Северо-Западного федерального округа проживает в два раза меньше людей». При этом он добавил, что только Псковская область потеряла «150 тысяч своих сыновей и дочерей и около 600 населённых пунктов».

По его словам, это до сих пор болезненно отзывается по всей России и странам СНГ. «Однако величие Победы состоит не только в том, что мы смогли сокрушить самого страшного противника в истории человечества. Главное — каких результатов мы достигли, несмотря ни на что», – отметил губернатор.

«От покорения космоса до блестящих побед в спорте, — наш народ ни на минуту не позволял себе выступить в роли раненого, слабого. Мы всегда достойно бились за первые места на мировой арене, и готовы доказывать свою силу и сегодня — в память о тех жертвах, которые были принесены за нашу свободу и независимость», – сказал он.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что День памяти и скорби – это не только день траура, но и напоминание о том, что «наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен». «Ежедневно мы должны отстаивать благополучие детей, мир и спокойствие в каждом регионе, безопасность городов и деревень, возможность жить в достойных условиях», – пояснил губернатор.

«Потому что именно за это душой и сердцем бились воины нашей страны, каждому из которых мы выражаем искреннюю благодарность и почтение», – добавил Михаил Ведерников.

22 июня в 12:00 на Могиле неизвестного солдата в Пскове состоится траурный митинг и возложение цветов в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти».