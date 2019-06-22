Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы

15:44, 22 июня 2019, ПАИ

Следить за общественным порядком на площадках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове с 27 по 30 июня будут около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии. Для этого привлекаются силы районных отделов Псковской области, сообщили организаторы мероприятия на итоговом оргкомитете 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, заключены договоры с охранными организациями. В целом на мероприятия праздника ожидают несколько десятков тысяч гостей. Организаторы заверили, что предприняты все необходимые усилия для охраны мест массового пребывания людей.

С программой Ганзейских дней в Пскове можно ознакомиться ЗДЕСЬ.