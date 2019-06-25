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Общество

Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере

Псковский областной театр кукол с 27 по 30 июня на 39-х Международных Ганзейских Днях в Пскове будет работать в Кутузовском сквере. Об этом сообщила директор учреждения Татьяна Ааб 25 июня на пресс-конференции, посвященной праздничной программе для гостей и жителей города в Ганзейские дни, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Ааб отметила: это место находится в центре города, близко расположено к другим праздничным площадкам, что даст возможность всем взрослым и детям посетить театр кукол в дни Ганзы.

Она отметила, что театр укол будет показывать каждый день три спектакля для взрослых и детей. Причем, по её словам, каждый день будут предложены разные спектакли. Кроме них, театр кукол планирует провести творческие встречи, которые тоже будут связаны с куклами. «Там каждый зритель сможет попробовать себя в роли артиста», - отметила она. Татьяна Ааб также сообщила, что в эти дни для родителей будет предоставлена возможность бесплатно сделать куклы своим детям.

Подробнее ознакомиться с программой 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове можно ЗДЕСЬ.

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