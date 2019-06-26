Грязные госномера на автомобиле могут стать причиной для лишения прав

12:10, 26 июня 2019, ПАИ

Грязные госномера на автомобиле могут стать причиной для лишения водительских прав, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

В документе для судов разъясняется, каким образом наказывать нарушителей Правил дорожного движения. В частности, по статье 12.2 КоАП («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).

Теперь, если будет установлено, что водитель намеренно закрыл номер своего автомобиля бумагой или грязью, суд может назначить ему штраф в размере 5 тысяч рублей или вовсе лишить водительского удостоверения. Если преднамеренность действий доказать не удастся, то автовладелец отделается штрафом в 500 рублей.