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Общество

Грязные госномера на автомобиле могут стать причиной для лишения прав

Грязные госномера на автомобиле могут стать причиной для лишения водительских прав, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

В документе для судов разъясняется, каким образом наказывать нарушителей Правил дорожного движения. В частности, по статье 12.2 КоАП («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).

Теперь, если будет установлено, что водитель намеренно закрыл номер своего автомобиля бумагой или грязью, суд может назначить ему штраф в размере 5 тысяч рублей или вовсе лишить водительского удостоверения. Если преднамеренность действий доказать не удастся, то автовладелец отделается штрафом в 500 рублей. 

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