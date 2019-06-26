Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы

17:17, 26 июня 2019, ПАИ

«Международный хоровой праздник — уникальный проект, который будет открытием для Пскова, нашего региона и гостей Ганзейских дней», - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации во время репетиции хорового праздника.

Вице-губернатор подчеркнула, что проведение международного хорового праздника поддержал президент России Владимир Путин. Она также отметила, что хор, в котором поют ребята, состоит из лучших хоров России. «Это лучшие хоры Псковской области и других регионов России, десяток хоров зарубежных стран. Это лучшие хормейстеры страны, музыканты, которые будут выступать на территории Псковского кремля», - добавила Вера Емельянова.

«Надеюсь, это великолепное зрелище увидят все жители нашего региона, а также России и зарубежья», - сказала она и напомнила, что будет вестись трансляция открытия Ганзейских дней в Пскове.

В первый день Ганзы в Псковском кремле с 15:30 до 17:00 состоится Международный хоровой праздник, в рамках которого запланировано выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра. Подробную программу Ганзейских дней можно найти ЗДЕСЬ.