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Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы

«Международный хоровой праздник — уникальный проект, который будет открытием для Пскова, нашего региона и гостей Ганзейских дней», - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации во время репетиции хорового праздника.

Вице-губернатор подчеркнула, что проведение международного хорового праздника поддержал президент России Владимир Путин. Она также отметила, что хор, в котором поют ребята, состоит из лучших хоров России. «Это лучшие хоры Псковской области и других регионов России, десяток хоров зарубежных стран. Это лучшие хормейстеры страны, музыканты, которые будут выступать на территории Псковского кремля», - добавила Вера Емельянова.

«Надеюсь, это великолепное зрелище увидят все жители нашего региона, а также России и зарубежья», - сказала она и напомнила, что будет вестись трансляция открытия Ганзейских дней в Пскове.

В первый день Ганзы в Псковском кремле с 15:30 до 17:00 состоится Международный хоровой праздник, в рамках которого запланировано выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра. Подробную программу Ганзейских дней можно найти ЗДЕСЬ.

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Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника Вера Емельянова о Ганзейских днях в Пскове: Мы готовы к этому экзамену С 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов 3D-ладья появилась у вокзала в Пскове Спецмаршруты на время Ганзейских дней будут бесплатными Средства с билетов на матч «Псков-747» - «Луки-Энергия» пойдут на подарки новорожденным Книга школьницы из Москвы про псковскую Ганзу стала доступна в интернете на трёх языках В Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота» каждый сможет снять собственную короткометражку
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