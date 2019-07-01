Полицейские в Псковской области спасли из огня трех человек

16:57, 01 июля 2019, ПАИ

Полицейские Великих Лук вынесли из огня трех человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 июня наряд отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки заступил на службу по охране общественного порядка. 29 июня около 3:00 в ходе патрулирования на улице Глинки полицейский-водитель старшина полиции Андрей Шанин, полицейский-кинолог младший сержант полиции Иван Малышев и стажер Андрей Сазонов заметили, что из окна одного из домов идёт густой дым.

До приезда пожарных стражи порядка бросились спасать людей и тушить пожар. Во дворе частного дома в горевшей бане они обнаружили молодого человека, который был без сознания. Его привели в чувство и вывели на улицу. Затем вместе с прибывшими сотрудниками пожарной охраны полицейские вынесли из объятого пламенем дома еще двух парней 23-х и 19-ти лет, после чего отправились далее по маршруту патрулирования.

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Установлено, что трое молодых людей находились в состоянии алкогольного опьянения: 19-летний житель Новосокольнического района приехал в гости к своим великолукским приятелям и они решили отметить встречу.