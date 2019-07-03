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Общество

Руководитель МФЦ Псковской области покинул свой пост

Джамиль Хиндристанский покинул пост руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации источник в администрации Псковской области.

Исполняющей обязанности директора псковского МФЦ назначена Екатерина Ершова, которая до недавнего времени занимала должность советника заместителя губернатора Псковской области и должность заместителя генерального директора ООО «Горнолыжный курорт «Мальская долина».

Джамиль Хиндристанский возглавлял МФЦ Псковской области с мая 2015 года.

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