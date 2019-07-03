Руководитель МФЦ Псковской области покинул свой пост
Джамиль Хиндристанский покинул пост руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации источник в администрации Псковской области.
Исполняющей обязанности директора псковского МФЦ назначена Екатерина Ершова, которая до недавнего времени занимала должность советника заместителя губернатора Псковской области и должность заместителя генерального директора ООО «Горнолыжный курорт «Мальская долина».
Джамиль Хиндристанский возглавлял МФЦ Псковской области с мая 2015 года.