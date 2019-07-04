Прокуратура не нашла нарушений при содержании медведей в охотхозяйстве в Островском районе

09:28, 04 июля 2019, ПАИ

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения федерального законодательства по сообщению СМИ о возможных нарушениях закона при содержании медведей в одном из охотничьих хозяйств на территории Островского района.

В мае в эфире ГТРК «Псков» вышел сюжет о жестоком обращении с животными в деревне Тетерино: медведицу поместили в сарай, а медведя - в небольшую клетку. После вмешательства общественности медведицу перевезли в охотхозяйство в Бежаницком районе, а клетку медведя по кличке Тимофей пообещали улучшить.

На место выезжали сотрудники прокуратуры совместно со специалистом комитета по ветеринарии Псковской области. Нарушение закона не установлено, фактов жестокого обращения с животными не выявлено.

«Дикие животные изъяты из окружающей среды на основании разрешений на добычу. При таких обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», - отметили в прокуратуре.