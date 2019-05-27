После вмешательства СМИ в Псковской области измученную медведицу перевезли в новое место

18:06, 27 мая 2019, ПАИ

В Островском районе в одном из охотничьих хозяйств в сарай поместили медведицу, а в небольшую клетку - медведя. Животные находились там в непригодных для жизни условиях. После вмешательства общественности, медведицу перевезли в охотничье хозяйство в Бежаницком районе, а клетку медведя по кличке Тимофей пообещали улучшить, сообщает ГТРК «Псков».

По словам местных жителей, на территории охотничьего хозяйства обитает большое количество животных. Владелец хозяйства пояснил, что держит в таких условиях медведей и волка не умышленно. По его словам, животных подобрали еще малышами в лесу, спасли от смерти. В сарае медведица находится совсем недавно.

Заместитель председателя Псковской областной общественной организации охотников и рыболовов Юрий Тихонов пояснил съемочной группе, что поскольку животное сейчас находится в агрессивном состоянии, его держат в заколоченном сарае. Он считает, что тех условий, в которых проживают медведи, достаточно.

Согласна закону о защите животных от жесткого обращения, «содержание диких животных в неволе допускается, если созданы условия, соответствующие их биологическим особенностям». При этом условия содержания медведицы в островском охотничьем хозяйстве противоречат закону.

«Медведям, содержащимся в неволе, должны быть предоставлены комфортные условия для их существования. Это прежде всего просторный вольер, наличие водоема, наличие игровой зоны, наличие укрытий, где медведи могут укрываться от непогоды, и самое важное - надо обеспечить безопасность этого вольера, чтобы не пострадали люди», - пояснил руководитель центра спасения медвежат-сирот, биолог-охотовед Сергей Лажетнов.