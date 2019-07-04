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Общество

Марина Гаращенко: Мы сами должны прийти к пациенту, а не он к нам

«Сегодня мы сами должны прийти к пациенту, а не он должен искать медицинскую помощь», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на сессии Псковского областного Собрания 4 июля. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, так она ответила на вопрос депутатов о доступности и качестве медпомощи в регионе.

Марина Гаращенко заявила, что эти понятия вытекают одно из другого. Она сообщила, что принимаются все необходимые меры для решения проблемных вопросов, и заметила, что людей не просят приходить на прием и ждать врача, медики должны сами приходить к пациентам. Председатель комитета добавила, что в рамках развития первичной медико-санитарной помощи в Псковской области построят дополнительные фельдшерско-акушерские пункты, закупаются мобильные ФАПы.

Она заметила, что процент охвата населения профилактическими осмотрами в 2019 увеличился по сравнению с предыдущими годами. «Мы должны прийти к каждому жителю, осмотреть и выявить определенные риски. Это и есть доступная медицинская помощь», - подчеркнула Марина Гаращенко. После этого уже решается вопрос необходимости оказания медпомощи.  

Также депутаты поинтересовались судьбой поста Скорой помощи в деревне Ляды Плюсского района - есть опасения, что он может закрыться в связи с небольшим количеством вызовов. «Недопустимо оставить людей без медицинской помощи», - прокомментировала Марина Гаращенко.

Председатель регионального парламента Александр Котов поинтересовался, привлекаются ли молодые фельдшеры к работе в районах, идут ли выпускники псковского медицинского училища работать на городскую станцию медицинской помощи.

Марина Гаращенко сообщила, что постоянно проводится индивидуальная работа практически с каждым выпускником. «Обучая сегодня наших студентов, мы рассчитываем в идеале на 100-процентное возвращение», - заявила она и пообещала обратить особое внимание на кадровый вопрос в Плюсском районе.

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