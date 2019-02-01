Перспективы работы поста Скорой помощи обсудил с жителями плюсского села Ляды Александр Котов

12:34, 04 февраля 2019, ПАИ

Перспективы работы поста Скорой помощи обсудил с жителями села Ляды в Плюсском районе председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «Медицинский вопрос», ставший за последние полгода в волости одним из самых больных, объединил людей разных поколений – в итоге личный приём граждан прошёл в форме схода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Уже месяц, после приезда в район первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, фельдшер местного офиса врача общей практики Алексей Голубцов работает в селе ежедневно: с 8:00 до 15:00 ведёт приём, в остальное время выезжает по вызовам, поступающим через диспетчера Плюсской больницы – за месяц их было чуть более тридцати. В первой половине дня к жителям Лядской волости выезжает Скорая помощь из Плюссы или Струг Красных (для многих деревень поселения путь в этот райцентр ближе), и, по словам заведующего Плюсским филиалом межрайонной больницы Артёма Шутилина, отказов не было», - отметили в пресс-службе.

«Эта система работает уже месяц. Вас всё устраивает?» – поинтересовался у жителей села Александр Котов.

«Врач хороший, но работает круглосуточно и каждый день – это нереально. Боимся, что не выдержит», – поделились опасениями сельчане.

Председатель областного Собрания согласился, что условия работы для врача очень тяжёлые, и, несмотря на то, что фельдшер и руководство больницы пришли к согласию в оплате, необходим подменный врач – человек может и сам заболеть, должно быть время на отдых и личные дела. Александр Котов предложил жителям Ляд подумать, какой вариант они считают приемлемым. В Лядах и в соседнем Заянье постоянно проживает несколько медиков, которые либо прекратили практику по возрасту или личному желанию, либо не имеют необходимого сертификата. По мнению участников схода, при определённых условиях кто-то из них мог бы работать на посту неотложки.

«Но чаще звучала просьба «верните Машеньку» – фельдшер Мария Варкалец постоянно проживает в Лядах, работала на посту местной Скорой помощи, в связи с критическим кадровым дефицитом в Плюссе была перераспределена на работу в райцентр», - рассказали в пресс-службе регионального парламента.

По мнению Александра Котова, пока зарплата фельдшеров будет оставаться прежней, проблему решить не удастся. Сейчас Плюсский и Стругокрасненский районы обслуживают «три с половиной поста», и те недоукомплектованы. Серьёзную конкуренцию составляют медучреждения в соседней Луге, где зарплата в разы больше, а график мягче.

Председатель областного Собрания пообещал решить вопрос повышения оплаты труда фельдшеров с главврачом межрайонной Стругокрасненской больницы Бубой Асадовым (в его компетенции обеспечение работы неотложной помощи в двух районах), первым вице-губернатором Верой Емельяновой, которая не первый месяц держит вопрос на контроле, и председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. По мнению Александра Котова, необходимо найти возможности для доплаты работающим фельдшерам и создания условий для проживания молодых специалистов-выпускников медучилища, при этом шансы укомплектовать пост в райцентре намного выше, чем в глубинке, поэтому начинать надо с него. «Ситуация критическая, считаю, что на этой территории выход может быть только такой», – подчеркнул председатель областного Собрания.

Заведующий Плюсским филиалом межрайонной больницы Артём Шутилин уже провёл предварительные переговоры с руководством училища, на апрель запланирована встреча с будущими выпускниками. Глава района Виталий Аршинов на встрече с жителями Ляд подтвердил, что готов предоставить жильё в Плюссе для приехавших молодых специалистов.

«Если удастся повысить зарплату и тем самым привлечь на работу в Скорую помощь фельдшеров, Мария Варкалец вернётся на работу в Ляды. Вдвоём с Алексеем Голубцовым они смогут обслуживать Ляды и близлежащую территорию», – резюмировал Александр Котов.

Отметим, в селе Ляды постоянно проживают 750 человек, всего в волости – 1 тысяча 800 жителей, в летний период численность населения значительно увеличивается за счёт дачников. Пост Скорой помощи в Лядах приостановил работу в октябре 2018 года – врачи были переведены в Плюссу на пост, охватывающий территорию всего района, при этом фельдшер офиса врача общей практики совмещал работу на «скорой» с основной, что вызвало беспокойство жителей села. После серии обращений и встреч было принято решение о закреплении врача за территорией волости с возвращением поста в Ляды.

Напомним, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов ранее принимал участие в судьбе сельского врача. Алексей Голубцов приехал в Плюсский район из Белоруссии. Предлагаемые в Псковской области меры поддержки по программе «Земский доктор» (1 млн рублей) тогда оказались решающим фактором при трудоустройстве. Из-за несвоевременного поступления бюджетных средств комитет по здравоохранению и фармации не сделал необходимые выплаты в срок, позднее это стало возможно лишь через суд, и решение застопорилось. Александр Котов лично вмешался в ситуацию, положенная сумма в итоге была перечислена на счёт врачу.