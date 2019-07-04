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Общество

Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно

Фото предоставлено Почтой России

Посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России бесплатно с 5 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и тому подобное), моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания и мобильные телефоны.

Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается. Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем.  Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Кроме этого, идет сбор денежных средств для пострадавших. В регионе его проводит Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Губернатор Михаил Ведерников пожертвует свою зарплату для помощи иркутянам, пострадавшим от паводка.

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека, пишет Интерфакс. Сейчас без вести попавшими числится 14 человек. За медицинской помощью во время наводнения обратились 1,8 тысяч человек. Госпитализированы 313 человек, в том числе 41 ребенок.

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