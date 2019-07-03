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Общество

Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил пожертвовать свою месячную заработную плату пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. Средства будут перечислены в Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги», на базе которого осуществляется сбор пожертвований, сообищили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона. 

Каждый пскович может помочь иркутянам несколькими способами:

1. Перечислить деньги на счет фонда с пометкой «Помощь Иркутску»,
Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99

2. Перечислить пожертвования через устройство самообслуживания с помощью специального приложения фонда. Для это нужно вставить карту в устройство самообслуживания, выбрать раздел «Платежи и переводы», далее — «Благотворительность и социальная помощь», нужную благотворительную организацию (Благотворительный Фонд княгини Ольги), указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердить платеж.

3. С помощью мобильного приложения: вкладка «Платежи», далее — «Остальное», в строке поиска - название благотворительной организации или реквизитам (Благотворительный Фонд княгини Ольги). Нужно указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердить перевод кодом, пришедшим в смс с номера 900.

4.С помощью QR-кода: в разделе «Платежи» выберать «Оплату по QR или штрих коду», навести сканер на QR-код платежной квитанции, дождаться автозаполнения реквизитов, указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердить платеж.

В Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за небывалого паводка. 3 июля остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, 5 социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушены 12 мостов. Погибли 18 человек, 8 числятся без вести пропавшими. 221 человек доставлен в больницу, амбулаторную помощь получили 1 тыс. 194 пострадавших.

По решению Михаила Ведерникова в Иркутскую область отправились сотрудников Аварийно-спасательной службы Псковской области. Специалисты будут работать в городе Тулун, который больше всего пострадал от стихии.

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