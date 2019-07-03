Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам

12:26, 03 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил пожертвовать свою месячную заработную плату пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. Средства будут перечислены в Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги», на базе которого осуществляется сбор пожертвований, сообищили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона.

Каждый пскович может помочь иркутянам несколькими способами:

1. Перечислить деньги на счет фонда с пометкой «Помощь Иркутску»,

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

2. Перечислить пожертвования через устройство самообслуживания с помощью специального приложения фонда. Для это нужно вставить карту в устройство самообслуживания, выбрать раздел «Платежи и переводы», далее — «Благотворительность и социальная помощь», нужную благотворительную организацию (Благотворительный Фонд княгини Ольги), указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердить платеж.

3. С помощью мобильного приложения: вкладка «Платежи», далее — «Остальное», в строке поиска - название благотворительной организации или реквизитам (Благотворительный Фонд княгини Ольги). Нужно указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердить перевод кодом, пришедшим в смс с номера 900.

4.С помощью QR-кода: в разделе «Платежи» выберать «Оплату по QR или штрих коду», навести сканер на QR-код платежной квитанции, дождаться автозаполнения реквизитов, указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа: «Помощь Иркутску», сумму пожертвования и подтвердить платеж.

В Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за небывалого паводка. 3 июля остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, 5 социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушены 12 мостов. Погибли 18 человек, 8 числятся без вести пропавшими. 221 человек доставлен в больницу, амбулаторную помощь получили 1 тыс. 194 пострадавших.

По решению Михаила Ведерникова в Иркутскую область отправились сотрудников Аварийно-спасательной службы Псковской области. Специалисты будут работать в городе Тулун, который больше всего пострадал от стихии.