Назван средний возраст наркоманов в Псковской области

12:18, 10 июля 2019, ПАИ

Средний возраст наркоманов в Псковской области составляет от 20 до 30 лет. Об этом сообщила заместитель главного врача Наркологического диспансера региона Татьяна Антонова на пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Антонова рассказала, что в 2018 году выявили 15-летнюю девочку, которую её молодой человек угостил «солями». В результате употребления наркотика у псковички развился психоз.

По словам специалиста, всего зафиксировали три подобных случая передозировки.

Уровень заболеваемости наркоманией в Псковской области ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и России в целом.