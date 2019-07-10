0
13:16
Медали «За любовь и верность» вручены двум псковским семьям
13:01
Псковские храмы в списке ЮНЕСКО: Какие объекты включены и что об этом говорят эксперты
12:33
Почти 30 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за полгода
12:07
Деятельность трёх нарколабораторий и двух наркопритонов пресекли в Псковской области
11:48
Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками медфакультета ПсковГУ
11:31
Псковский филиал Московского института государственного управления и права приглашает получить юридическое образование
10:42
Дворы на Розы Люксембург, Труда и Стахановской отремонтируют в Пскове
Еще новости
Общество

Назван средний возраст наркоманов в Псковской области

Средний возраст наркоманов в Псковской области составляет от 20 до 30 лет. Об этом сообщила заместитель главного врача Наркологического диспансера региона Татьяна Антонова на пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Антонова рассказала, что в 2018 году выявили 15-летнюю девочку, которую её молодой человек угостил «солями». В результате употребления наркотика у псковички развился психоз.

По словам специалиста, всего зафиксировали три подобных случая передозировки.

Уровень заболеваемости наркоманией в Псковской области ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и России в целом

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медали «За любовь и верность» вручены двум псковским семьям
10 июля 2019
Медали «За любовь и верность» вручены двум псковским семьям
Почти 30 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за полгода
10 июля 2019
Почти 30 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за полгода
Деятельность трёх нарколабораторий и двух наркопритонов пресекли в Псковской области
10 июля 2019
Деятельность трёх нарколабораторий и двух наркопритонов пресекли в Псковской области
Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками медфакультета ПсковГУ
10 июля 2019
Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками медфакультета ПсковГУ
Псковский филиал Московского института государственного управления и права приглашает получить юридическое образование
10 июля 2019
Псковский филиал Московского института государственного управления и права приглашает получить юридическое образование
Дворы на Розы Люксембург, Труда и Стахановской отремонтируют в Пскове
10 июля 2019
Дворы на Розы Люксембург, Труда и Стахановской отремонтируют в Пскове
Синоптики рассказали о природных аномалиях в августе
10 июля 2019
Синоптики рассказали о природных аномалиях в августе
Митрополит Тихон вошёл в обновленный состав совета по защите от алкогольной угрозы
10 июля 2019
Митрополит Тихон вошёл в обновленный состав совета по защите от алкогольной угрозы

Идет загрузка...