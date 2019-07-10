Уровень заболеваемости наркоманией в Псковской области ниже общероссийского

11:52, 10 июля 2019, ПАИ

В Псковской области уровень заболеваемости наркоманией ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и России в целом. Об этом сообщила заместитель главного врача Наркологического диспансера региона Татьяна Антонова на пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Антонова отметила, что по состоянию на 1 января были выявлены 633 заболевших наркоманией; 784 человека замечены в употреблении наркотиков, в том числе 21 подросток без синдрома зависимости. Она добавила, что псковские несовершеннолетние чаще всего употребляют производные каннабиса, препараты конопли и «синтетику», психостимуляторы.

В 2019 году за 6 месяцев в Пскове выявили 7 подростков, употребляющих наркотики, их поставили на учет, продолжила Татьяна Антонова. По ее словам, в таких случаях всегда проводится работа с родителями.

Заместитель главного врача наркодиспансера уточнила, что поступили 26 анонимных сообщений от родителей о том, что дети употребляют наркотики. В Печорах, Пыталово и Острове случаи получили подтверждение.

По ее мнению, дети знакомятся с наркотиками через Интернет. «Родители должны знать, на каких сайтах бывают их дети», - уверена Татьяна Антонова.

Она добавила, что пришло 191 постановление суда в отношении лиц, которые использовали наркотики не в медицинских целях, и подчеркнула, что «надо вытягивать людей из этого болота». Специалист уверена, что реабилитационной работой надо заниматься серьезно.

Главный врач областного Центра медицинской профилактики Мария Отраднова также сообщила, что в школах по заявкам проводится реабилитационная программа, рассчитанная на 12 занятий, «чтобы привить детям здоровые ценности, ЗОЖ, чтобы они уходили с сомнительных интернет-площадок».