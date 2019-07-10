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Общество

Археологи «разрезали» собор Иоанна Предтечи в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Специалисты Археологического центра Псковской области «разрезали» собор Иоанна Предтечи на Комсомольской площади в Пскове.

В своём «Инстаграме» они поделились результатами обмерных работ на одном из старейших храмов Пскова. Благодаря этому интересующиеся могут увидеть церковь «в разрезе».

Здесь и далее фото со страницы Археологического центра Псковской области

Как сообщают археологи, большинство исследователей, относят время строительства храма к XII веку. Собор впервые упоминается в летописи под 1243 годом. 

Иоанновский собор стал одни из 10 храмов Пскова, включённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен на территории ныне не существующего Иоанно-Предтеченского монастыря. На протяжении нескольких столетий являлся усыпальницей псковских княгинь. С 2007 года служит псковским подворьем мужского Крыпецкого монастыря.

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