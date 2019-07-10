Псковская Общественная палата подготовит предложения по борьбе с «наливайками»

17:09, 10 июля 2019, ПАИ

Общественная палата Псковской области подготовит предложения по борьбе с «наливайками». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания инициативной группы палаты 10 июля. Также планируется создать рабочую группу и направить соответствующие предложения в совет Общественной палаты региона, областную администрацию.

Председатель палаты Анатолий Мультах рассказал, что в Псковской области есть ограничение розничной продажи спиртного, но предприниматели нашли лазейку и создали псевдокафе, что позволяет продавать спиртное во внеурочное время. Он заметил, что в таких заведениях часто реализуют недоброкачественную продукцию, что установил в рамках проверок «Народный контроль». «Более того, смущает и цена, которая ниже – это говорит о том, что, скорее всего, это суррогат», - считает Анатолий Мультах.

Член Общественной палаты Нина Витковская предложила инициативной группе сделать статистический анализ и уточнить, сколько сейчас в городе работает пабов, сколько из них расположены в жилых домах.

Также было озвучено предложение проверить пабы, сделать контрольные закупки.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов подчеркнул, что проблема с «наливайками» обсуждается уже не первый год. Он констатировал, что «Трезвая Россия» проводила рейды, но количество таких заведений растет, и они начинают мешать комфортному проживанию граждан в домах. В качестве примера Алексей Кириллов привел дом № 7 по улице Бойкова. Он отметил, что после перевода в разряд пабов в таких магазинах ничего не изменилось, кроме появления столика. «Какую работу мы можем сделать? Мы должны продумать возможность инициативы об изменении тех норм, которые сейчас есть. Может быть, повысить время продажи алкоголя до 22:00», - обратился он к собравшимся.

Член Общественной палаты региона Дмитрий Яковлев рассказал, что во время рейдов «Трезвой России» была создана карта «наливаеек», в которую вошли 50 заведений. «Считаю, что бороться с пабами можно лишь ужесточив область наказания за их лицензирование», - заявил он. Также общественник считает необходимым добиться того, чтобы к открытию мест общественного питания были особые требования, в том числе запрещающие создавать пабы в многоквартирных домах. Он уверен, что нужно четко регламентировать их деятельность: «Коли они называют себя общепитами, то пускай соответствуют. Должны быть все элементы: кухня - то есть, круглосуточная еда, столики», - сказал он и отметил, что во время рейдов «Трезвой России» ни у одного сотрудника «наливаеек» не обнаружили санитарной книжки. «Бороться с пабами нужно с точки зрения законодательства, «закручивать им гайки», но ни в коем случае не продлевать время продажи алкоголя, это приведет к беде», - заключил он.

Решить проблему с местами, где алкоголь продают в запрещенное законом время, попросили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона поручил разобраться в ситуации председателю комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву.

О путях борьбы с «наливайками» в Псковской области читайте ЗДЕСЬ.