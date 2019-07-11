Добросовестными назвала псковских застройщиков глава областного Росреестра

11:27, 11 июля 2019, ПАИ

Добросовестность псковских застройщиков констатировала руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции 11 июля в пресс-центре Псковского агентства информации.

Она уточнила, что с 1 июля в силу вступили изменения, регулирующие отношения между застройщиками многоквартирных домов и гражданами, которые приобретают в них помещения. По словам спикера, в большей степени нововведения касаются именно застройщиков, покупателям же теперь нужно средства за будущее жилье перечислять не строительной компании, а банку на эскроу-счёт. Застройщик не сможет воспользоваться средствами, пока дом не сдан в эксплуатацию и хотя бы одна квартира не заселена. Банки же предоставляют целевой кредит на строительство этого дома. Новая схема будет применяться к тем домам, возведение которых начато после 1 июля 2019 года.

Что касается Пскова, то здесь почти все многоквартирные дома, по которым ранее были заключены договоры долевого участия, остаются на старой схеме, так как застройщики соответствуют всем критериям, которые предусмотрены постановлением Правительства, пояснила Олеся Ребеко.

Заключение о том, вправе ли дом остаться на старой схеме, выдает специальное структурное подразделение администрации Псковской области. Для этого застройщик должен предоставить документы о степени готовности дома, и показать, что затратил на строительство не менее 30% своих средств. «Ажиотажа с заключением договоров долевого участия, который охватил крупные города, в Псковской области не было», - уточнила Олеся Ребеко.

Она подчеркнула, что теперь участников долевого строительства защищает закон. К тому же устранен пробел по обманутым дольщикам: раньше таковыми признавали только тех, кто приобретал жилые помещения, теперь под защитой оказались и будущие владельцы нежилых помещений.

Руководитель Управления заметила, что застройщики активно сотрудничают с Росреестром. В частности, для них недавно провели семинар, посвящённый новшествам, внедряемым с 1 июля.

Олеся Ребеко напомнила, что с 1 августа вступают в силу изменения о нотариальном заверении сделок с недвижимостью. Если объект принадлежит в долевой собственности нескольким лицам и они по одному договору отчуждают объект, то нотариальное удостоверение требоваться не будет. Для больших семей это станет хорошей экономией, уверена руководитель псковского Росреестра.