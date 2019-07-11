Не проливайте мимо: В Псковской области взялись за незаконную продажу алкоголя

13:15, 11 июля 2019, ПАИ

Паб, бар, магазин. После 21 часа в Псковской области некоторые из них получают новый статус - «наливайка». Несмотря на запрет продажи алкоголя любой желающий может заглянуть сюда и купить спиртосодержащую жидкость.

Проблема серьезная и давно требует разрешения. Количество жалоб жителей региона на такие заведения растёт. Обеспокоенные сложившейся ситуацией общественники активно включились в работу и начали искать пути выхода из ситуации. 10 июля на заседании Совета Общественной палаты Псковской области было принято решение о создании рабочей группы по общественному контролю за деятельностью пабов, «псевдокафе» и «наливаек» в жилых домах. По итогам обсуждения общественники подготовят обращение в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с предложением о рассмотрении вопроса прекращения деятельности пабов на территории региона и изменении часов ограничения розничной продажи алкоголя.

Назревший вопрос

Еще в начале июля неравнодушные к проблеме члены Общественной палаты создали по этому вопросу инициативную группу. Задача - выработать конкретные предложения. 10 июля члены инициативной группы собрались на заседание, на котором и обсудили меры по борьбе с «наливайками».

Секретарь общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах обратил внимание: ограничение на розничную продажу спиртного в ночные часы действует на территории всей страны. Регионы получили право корректировать время торговли - где-то магазины закрывают отделы с алкогольной продукцией в 21 час, где-то в 22 часа, одни открывают их утром следующего дня в 8:00, другие - в 11:00. Но предприниматели нашли лазейку и начали создавать псевдокафе, что позволяет продавать им спиртное во внеурочное время. То есть в такие заведения можно заглянуть поздно ночью, оплатить бутылку спиртного, тебе ее откроют и ты можешь выносить покупку за дверь. Между тем, и это особо отметил секретарь палаты, зачастую «псевдокафе» продают недоброкачественную продукцию, что было установлено в рамках проверок «Народного контроля». Более того, общественника смутила и удивительно низкая цена на продукцию, которую реализуют «наливайки». «Мы с вами знаем, что есть определенные пределы, ниже которых продукция не может продаваться. Значит это суррогат», - отметил он.

Вторая причина, по которой общественники решили «бороться» с «наливайками» — жалобы людей на нарушение общественного порядка рядом с такими заведениями. И действительно, это проблема не менее острая, чем первая, так как большая часть «псевдокафе» располагается в жилых домах. Нарушение общественного порядка у таких заведений жители Пскова отмечают уже давно. Жалобы «летят» и в контролирующие продажу алкоголя органы и даже напрямую к губернатору.

В качестве примера Анатолий Мультах привел визиты в Общественную палату Псковской области на протяжении нескольких месяцев жительницы микрорайона у медицинского училища. Она жалуется на то, что у «наливайки» постоянно происходят пьяные дебоши. «Дело настолько сложное, что женщина даже боится написать заявление, но исправно приходит жаловаться. Боится, так как были случаи, когда людей избивали, когда они требовали, чтобы это безобразие прекратилось», - рассказал он.

В ходе обсуждения проблемы члены Общественной палаты предлагали конкретные пути выхода из сложившейся ситуации с «наливайками». Так, Нина Витковская обратила внимание коллег на необходимость проведения статистического анализа, чтобы уточнить, сколько сейчас в Пскове и области работает «наливаек», сколько из них расположены в жилых домах. Единогласно члены инициативной группы согласились с этим предложением. Помимо того общественники предложили объединиться с «Народным контролем» и сделать контрольные закупки для проверок «псевдокафе». По мнению членов Общественной палаты, это позволит быстрее выйти к поставленной цели.

Региональный масштаб

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов обратил внимание коллег на то, что ситуация с «наливайками» обсуждается уже не первый год, но между тем количество таких заведений растет. В Пскове жалобы пишутся чуть ли не из каждого района города.

Алгоритм возникновения «наливайки» в многоквартирных домах одинаков. Очень часто переводы квартир из жилых помещений в нежилые проходит при спорных обстоятельствах, не проводятся общие собрания жильцов. «И если сначала обещают в этих помещениях сделать продуктовые магазины, то через год-два они всё равно превращаются в «наливайки», - заметил Алексей Кириллов. В качестве примера он привел дом № 7 по улице Байкова, где не так давно магазин был переоборудован в «наливайку». «По сути в магазине ничего не изменилось, кроме появления стоек. Но теперь алкоголь они продают круглосуточно», - посетовал он.

Алексей Кирилловпредложил коллегам продумать возможность инициативы об изменении времени продажи спиртного, введя ограничение не с 21:00 как сейчас в регионе, а с 22:00. «Я не утверждаю, что это единственно правильный выход, но возможный – тогда мы снизим количество того недоброкачественного алкоголя, который продаётся в этих «псевдокафе», - обратился он к собравшимся.

Но его коллега Дмитрий Яковлев в ответ заявил, что продление времени продажи алкоголя в магазинах проблему с «наливайками» не решит. Он отметил, что единственный путь борьбы с «псевдокафе» - регламентирование понятия «общепита» и запрет на открытие пабов в многоквартирных домах. «Коли они называют себя общепитами, то пускай соответствуют. Должны быть все элементы: кухня - то есть, круглосуточная еда, столики, - заметил он. - Бороться с пабами нужно с точки зрения законодательства, «закручивать им гайки», но ни в коем случае не продлевать время продажи алкоголя, это приведет к беде».

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, да и другие присутствующие на заседании инициативной группы активисты, согласилась запретом открытия «наливаек» в жилых домах в «спальных районах», но при этом допустила открытие таких заведений в центре города, куда приезжают туристы. И Галина Неваленная, и Дмитрий Яковлев, и другие участки обсуждения уточнили, что выдавать разрешение на открытие пабов в жилых домах необходимо только после получения согласия на это на собрании собственников жилья.

Сдвинулись с «мертвой точки»

Члены инициативной группы Общественной палаты Псковской области единогласно пришли к мнению, что вопрос с «наливайками» заслуживает большего внимания как со стороны палаты, так и региональных властей.

«Борьба с «наливайками» - не такая простая задача. Мы не ошиблись, что собрали присутствующих здесь представителей общественности. Вопрос «получился спорный», он нуждается в обсуждении и не может решиться мгновенно» - заметил Анатолий Мультах.

Члены совета единогласно поддержали идею создания рабочей группы по общественному контролю за деятельностью «наливаек» в жилых домах - она будет работать при Общественной палате Псковской области. Был утвержден состав рабочей группы и принято решение о подготовке обращения в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с предложением рассмотреть вопрос о прекращении деятельности пабов на территории региона и изменении временных рамок ограничения розничной продажи алкогольной продукции, которые на данный момент установлены на территории региона. «Я еще раз прошу вас всех выработать предложения для того, чтобы мы могли работать в тех рамках, которыми обладаем — в рамках Общественной палаты», — заключил Анатолий Мультах.

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Очевидно, что проблему необходимо решать, и откладывать поиск этого решения нельзя. Общественники единодушны во мнении: бороться с «наливайками» можно только сообща. Нельзя перекладывать все на плечи региональных властей, нельзя ограничиваться исключительно карательными мерами. Нужен диалог. И начало этому диалогу в Псковской области положено. Хочется верить, что вскоре участники этих дискуссий перейдут к конкретным делам.