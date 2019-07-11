Новороссийский театр покажет псковичам свою трактовку «Пяти вечеров»

17:02, 11 июля 2019, ПАИ

10 августа в 18:00 на большой сцене Псковского театра драмы будет показан спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина в исполнении артистов Новороссийского театра драмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Режиссерами спектакля являются главный режиссер театра, заслуженный работник культуры Кубани Евгений Кушпель и народная артистка Северной Осетии Виктория Десятова. По словам Евгения Кушпеля, эта пьеса потребовала особенно трепетного отношения и к режиссуре, и к самой теме. В новороссийских «Пяти вечерах» нет второстепенных ролей, все - главные. Некоторых героев актёры и режиссеры придумали сами. По задумке создателей спектакля, в новой постановке нет фонограммы, но при этом используется живая музыка в исполнении группы «Синева».

«Пять вечеров» — это воспоминание о любви, верности, отношениях юности. Широкому зрителю пьеса Александра Володина знакома по одноимённому фильму Никиты Михалкова с Людмилой Гурченко в главной роли», - отметили в пресс-службе.

С 8 по 11 августа в Пскове будут проходить гастроли Новороссийского народного муниципального драматического театра имени Владимира Амербекяна, в рамках которых труппа театра покажет четыре спектакля для псковских зрителей: 8 августа – «Что-то зазвенело», 9 августа «Невеста из Имеретии», 10 августа – «Пять вечеров», 11 августа – «Играй, скрипач!»