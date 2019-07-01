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Культура

Гастроли Новороссийского драматического театра пройдут в Пскове с 8 по 11 августа

Спектакль "Что-то зазвенело"

С 8 по 11 августа в Пскове пройдут гастроли Новороссийского драматического театра, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина новороссийские актеры представят четыре постановки. В четверг, 8 августа, зрители увидят комедийную инсценировку рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело». Это спектакль режиссера Петра Норца - о преданности, добре и предательстве, обо всем, что называется «жить на полную катушку».

На музыкальную комедию с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии» псковичей приглашают в пятницу, 9 августа. Зрителей ждет динамичная постановка главного режиссера театра Евгения Кушпеля о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье. Тосты, песни и танцы сопровождают действие спектакля, не давая публике ни на секунду отвлечься от происходящего на сцене.

Спектакль "Невеста из Имеретии"

Свою версию володинских «Пяти вечеров» новороссийцы представят в субботу,10 августа. Спектакль будет идти в сопровождении живой музыки и погрузит зрителей в атмосферу 50-х. Постановка Евгения Кушпеля и Виктории Десятовой.

Спектакль "Пять вечеров"

Завершатся гастроли Новороссийского театра в воскресенье, 11 августа, трагикомедией «Играй, скрипач!». Спектакль поставлен главным режиссером театра Евгением Кушпелем по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва», которая была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема, в частности, «Тевье-молочник». Действие пьесы развивается в начале XX века. 

Спектакль "Играй, скрипач!"

Новороссийский народный муниципальный драматический театр имени Владимира Амербекяна существует 57 лет. С 1999 года театр возглавляет Заслуженный работник культуры Кубани, режиссер Евгений Кушпель. Данные гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли». Труппа Псковского драмтеатра покажет  лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Новороссийске в сентябре этого года.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

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