Реформу накопительной пенсии предложили отсрочить

22:48, 12 июля 2019, ПАИ

Центробанк предлагает отложить обсуждение законопроекта о введении в России системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили источники РБК.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, отмечает издание. Однако в ЦБ возражают против добровольного участия граждан в системе ИПК. По мнению регулятора, добровольный характер взносов лишает реформу пенсионных накоплений всякого смысла.

Позицию ЦБ поддержали и опрошенные РБК эксперты, которые считают, что без автоматического подключения ИПК превратится в разновидность негосударственного пенсионного обеспечения и станет бессмысленной. В Банке России и Минфине от официальных комментариев по этому поводу отказались.

Концепция системы индивидуального пенсионного капитала, которую совместно разработали Минфин и Центробанк, была озвучена ещё в 2016 году. Запустить её планировалось с 1 января 2020 года. Предполагалось, что новая пенсионная модель позволит поднять уровень пенсий и станет источником инвестиций для экономики страны.

По замыслу Минфина и ЦБ, работающие россияне — участники системы ИПК — должны отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды. Размер взносов планировалось увеличивать постепенно: от 0% в первый год до 6% через пять лет.

Главным спорным вопросом в концепции ИПК стал принцип подключения граждан к системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки, предполагающий, что взносы в ИПК будут автоматически отчисляться с зарплаты работающих граждан. Однако президент Владимир Путин потребовал сделать систему индивидуального пенсионного капитала полностью добровольной.