Роструд назвал допустимый возраст начала работы

10:55, 13 июля 2019, ПАИ

Начать законно работать в России несовершеннолетние могут с 16 лет. В случае если у детей появится желание работать раньше, то для этого потребуется письменное согласие родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

После 15 лет подросток может трудиться на легкой работе, которая не должна нанести вред здоровью ребенка. При этом работа не должна сказываться на освоении школьной программы.

В 14-летнем возрасте можно начинать трудовую деятельность только после письменного разрешения родителей и органов опеки. Работа должна быть нетяжелой и исключительно в свободное от учебы время. В том случае, когда один из родителей выступает против трудоустройства ребенка, учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органов опеки.

В Роструде также отметили, что дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, принимать участие в концертах или цирковых представлениях. Перед заключением трудового договора будущий сотрудник должен пройти медосмотр. Отмечается, что медосмотр должен проводиться ежегодно до наступления совершеннолетия.

Кроме того, для несовершеннолетних действуют особые правила, касающиеся рабочего времени: дети до 16 лет работают не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. При этом рабочая смена подростков от 14 до 15 лет не может превышать 4 часов, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов.