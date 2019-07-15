Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник

14:30, 15 июля 2019, ПАИ

Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник возглавил советник губернатора Псковской области Александр Голышев. Как сообщил Псковскому агентству информации сам Александр Голышев, он стал исполняющим обязанности директора нового учреждения с 11 июля — момента государственной регистрации объединенного музея.

Александр Голышев назначен на эту должность приказом комитета по культуре Псковской области. «Самая главная задача — подготовить музей для придания ему федерального статуса», — подчеркнул он.

Александр Голышев сохраняет за собой посты заведующего кафедрой культурологии и музеологии Псковского государственного университета и председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Александр Голышев является профессором, доктором культурологии, заслуженным работником культуры России, членом-корреспондентом Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и АН ВШ РФ.

Решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры России Владимира Мединского.