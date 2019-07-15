0
17:25
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
16:25
Почему жителей не предупреждают о банкротстве «управляек»?
14:30
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
14:05
Псковский и Изборский музеи официально объединились
13:01
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
11:25
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Еще новости
Общество

Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник

Александр Голышев

Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник возглавил советник губернатора Псковской области Александр Голышев. Как сообщил Псковскому агентству информации сам Александр Голышев, он стал исполняющим обязанности директора нового учреждения с 11 июля — момента государственной регистрации объединенного музея.

Александр Голышев назначен на эту должность приказом комитета по культуре Псковской области. «Самая главная задача — подготовить музей для придания ему федерального статуса», — подчеркнул он.

Александр Голышев сохраняет за собой посты заведующего кафедрой культурологии и музеологии Псковского государственного университета и председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Александр Голышев является профессором, доктором культурологии, заслуженным работником культуры России, членом-корреспондентом Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и АН ВШ РФ.

Решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры России Владимира Мединского.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Прокуроров Пскова и Псковского района поменяли местами Прокурор Великих Лук снят с должности Руководитель МФЦ Псковской области покинул свой пост Экс-глава Ингушетии станет заместителем министра обороны России Нового начальника представили коллективу псковского УМВД Нина Витковская и Сергей Корсаков вошли в состав Общественной палаты Псковской области Назначен и. п. секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Объединение Псковского и Изборского музеев
Псковский и Изборский музеи официально объединились Александр Голышев назначен общественным советником губернатора по вопросам культуры и музейного дела Зинаида Иванова: Конструкция переходного периода в процессе создания объединенного федерального музея в Псковской области должна быть устойчивой Жанна Малышева: От объединения псковских музеев мы ожидаем повышения уровня финансирования Александр Голышев: Федеральный музей-заповедник предусматривает и новые должности, и повышение зарплаты Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона Жанна Малышева: Будем бороться, чтобы максимальное количество объектов вошло в состав объединенного федерального музея Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора Жанна Малышева: Будет правильно, если объединенный музей назовут «Псково-Изборским»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
15 июля 2019
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
Псковский и Изборский музеи официально объединились
15 июля 2019
Псковский и Изборский музеи официально объединились
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
15 июля 2019
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
15 июля 2019
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...